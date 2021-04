Carrefour apre le porte dei propri negozi ad una nuova selva di offerte e di sconti fortemente interessanti, tramite le quali gli utenti si ritrovano a poter accedere a prodotti decisamente di alto livello, senza nemmeno essere costretti a pagare cifre troppo elevate.

Il volantino parte con l’offrire la possibilità di accedere agli stessi prezzi a tutti gli utenti in Italia, ciò sta a significare che non sarà limitato ad una ristretta cerchia di negozi, ma potrà essere goduto in ogni singola regione del nostro paese. Gli acquisti che porteranno ad una spesa complessiva superiore ai 199 euro, potranno inoltre essere pagati con rateizzazione fissa senza interessi, o meglio definita tasso zero, a patto che naturalmente la finanziaria accetti la richiesta.

Carrefour: tutte le offerte più allettanti

Le offerte di Carrefour più allettanti del periodo, partono indiscutibilmente da un top di gamma di casa Apple, quale è appunto l’iPhone 12 di ultima generazione, fresco di presentazione sul mercato nazionale. Per quest’ultimo motivo, il suo prezzo finale di vendita sarà molto vicino al listino originario, a tutti gli effetti sono necessari 819 euro per l’acquisto della variante da 64GB di memoria interna.

Coloro che invece vorranno mettere le mani su prodotti molto più economici, potranno affidarsi ai vari Xiaomi Mi 10 Lite, Motorola G9 Power, Oppo A15 o anche Samsung Galaxy A32, tutti in vendita a meno di 259 euro, ed in versione completamente sbrandizzata.