Le sorprese da Bennet non finiscono mai di stupire gli utenti, sono difatti disponibili tantissimi sconti speciali che permettono ai vari consumatori di raggiungere i migliori prodotti in circolazione, riuscendo nel contempo a spendere decisamente meno del previsto.

Il volantino attivato in questo periodo, lo ricordiamo, risulta essere disponibile in via esclusiva nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale di Bennet. Gli acquisti possono essere anche completati con rateizzazione senza interessi (a Tasso Zero), ma solo nel momento in cui la spesa supera i 199 euro, in caso contrario non sarà possibile richiedere il finanziamento.

Bennet: le offerte hanno prezzi mai visti prima

Le offerte di Bennet entusiasmano con prezzi veramente molto convenienti, ed alla portata di tutti, sebbene in alcuni casi molto vicini ai listini del periodo. Come ad esempio per l’Apple iPhone 12, un terminale appena lanciato sul mercato nazionale, ed in vendita nello stesso periodo a 849 euro. La cifra può apparire particolarmente elevata, lo ammettiamo, però dovete anche considerare la qualità generale del prodotto, ed il suo essere “neonato” per il mercato; partendo da tutto questo, i soli 50 euro di sconto previsti, possono apparire come una manna dal cielo per molti di noi.

Le alternative sono rappresentate da modelli legati al sistema operativo Android, in particolare brandizzati Samsung, come Galaxy A51 e galaxy A20e, tutti in vendita a 219 e 129 euro, sempre con garanzia di 24 mesi.