Apple ha annunciato “Trova il mio iPhone” nel lontano 2010: l’app permetteva di conoscere la posizione del proprio smartphone, se smarrito, ed eventualmente di cancellare i contenuti da remoto nel caso in cui il telefono fosse finito nelle mani di un malintenzionato.

Ora, grazie all’applicazione denominata Dov’è su iPhone, Mac e iPad permette di aggiungere alla rete Find My di Apple anche accessori prodotti da terzi. Tra i primi accessori compatibili i tracker Chipolo, le viciclette VanMoof e le cuffie wireless Belkin. Scopriamo insieme i dettagli.

Apple Dov’è è in grado di trovare oggetti smarriti

Dopo diversi anni di sviluppo e miglioramenti Apple ha lanciato, nel 2019, Dov’è: l’app, attualmente disponibile su Mac, iPhone e iPad, permette di localizzare dispositivi Apple smarriti conoscendo con buona approssimazione la loro posizione, e con la possibilità di seguirli sulla mappa.

Si chiama “crowd localization” utilizza il bluetooth a bassa energia, è totalmente anonimo e sicuro ed è già stato da moltissimi altri produttori di tracker bluetooth e anche da Samsung con il suo Smart Things. La differenza, trattandosi di un servizio che più alto è il numero di persone che partecipano migliori sono la precisione e il funzionamento, viene fatta proprio dal numero dei dispositivi in ascolto.

Nei prossimi mesi il numero di dispositivi verrà ampliato, e Apple spiega che tanti altri partner sono pronti ad aggiungere ai loro device la funzionalità Apple Find My tramite aggiornamento o su prodotti nuovi. I dispositivi che possono essere localizzati e quindi aggiunti all’app Dov’è sono identificati da un adesivo che assomiglia a quello usato per HomeKit e per gli accessori degli iPhone.