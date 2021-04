Android Auto è un sistema standalone ma non per questo stantio. Anzi, il team di sviluppo di Mountain View facente capo a Google ha in servo grandiose novità per un sistema che di recente ha guadagnato anche il livello di usabilità wireless per molte auto e telefoni in questa lista. L’arrivo del nuovo aggiornamento è ormai imminente mentre sempre crescente è l’hype di chi non desidera altro che scoprire le 10 funzioni inedite annunciate in anteprima da BigG e proposte in questa clamorosa lista di anticipazioni. Scopriamo cosa bolle in pentola.

Android Auto è nuovo: ecco cosa ci aspetta dal prossimo update in programma