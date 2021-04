Dopo l’enorme successo di Clubhouse, aziende come Twitter e Facebook hanno iniziato a lavorare sulle proprie piattaforme di chat audio dal vivo. É interessante notare che Twitter ha giá preso in considerazione l’acquisizione di Clubhouse per ben $ 4 miliardi di dollari, anche se sembra che il piano non sia andato come previsto.

Come riportato da Bloomberg, Clubhouse è in trattative per raccogliere fondi dagli investitori. Tuttavia, una delle societá che ha negoziato con Clubhouse non é altro che Twitter. Il rapporto afferma che entrambe le societá hanno avuto diversi colloqui “negli ultimi mesi” secondo le fonti che non hanno chiesto di non essere identificate poiché la questione é privata.

Clubhouse è ancora alla ricerca di investimenti

Twitter ha tenuto colloqui negli ultimi mesi per acquisire Clubhouse e le societá hanno discusso una valutazione potenziale di circa $ 4 miliardi di dollari. Sebbene Twitter abbia considerato l’acquisto di Clubhouse, la societá ha giá rinunciato all’idea per qualche motivo sconosciuto. Non è difficile pensare che il social network si sia reso conto che la propria alternativa a Clubhouse, chiamata Twitter Spaces, potrebbe essere ancora piú popolare senza la necessitá di acquistare un’altra app.

Clubhouse é stato introdotto nel 2020, ma è diventato popolare solo all’inizio del 2021 dopo che diverse celebritá come Mark Zuckerberg ed Elon Musk si sono uniti alla piattaforma. Per chi non avesse familiaritá con l’app, Clubhouse consente agli utenti di partecipare o avviare conversazioni audio in stanze diverse. L’app, che rimane un’esclusiva per dispositivi iOS, ha raggiunto piú di 8 milioni di download su App Store a febbraio di quest’anno.

Allo stesso tempo, Facebook, LinkedIn e persino Spotify stanno lavorando ad una funzionalitá simile per le loro app. Bloomberg afferma che Clubhouse è ancora alla ricerca di investimenti, ma il futuro del social network è incerto vista la crescente concorrenza.