Distrarsi in macchina al giorno d’oggi è più facile che mai, ma almeno i vari sviluppatori di applicazioni stanno facendo di tutto per renderci la vita più semplice così da farci concentrare esclusivamente sulla guida. Un esempio è la nuova Car Mode pensata per Amazon Music. La nuova funzione presenta caratteristiche importanti.

In questo caso Amazon Music si presenta con pulsanti più grandi e quindi di più facile interazione. Vengono anche suggerite direttamente playlist e album così da evitare una ricerca che potrebbe costare diversi secondi di disattenzione in più. Infine è stata migliorata l’integrazione con Alexa per poter usare esclusivamente la voce.

Amazon Music: la modalità macchina

Quanto sono grandi i tasti di questa versione di Amazon Music? Tanto. Una volta che entra in funzione, l’intera applicazione si divide in due metà del display dove nella parte superiore viene lasciato spazio solo ai tasti utili. Quella inferiore invece è dedicata alle sopracitate playlist o album. Di per sé quindi non è un aggiornamento che va aggiungere qualcosa in senso stretto, ma si limita a rivoluzionare l’interfaccia utente.

Per evitare di dover cambiare ogni volta l’interfaccia in questione, a seconda se si è in macchina o meno, Amazon Music avrà un’impostazione automatica. Funziona esattamente come Spotify ovvero sarà in grado di attivarsi una volta che la vostra macchina, se ne è in grado, individua lo smartphone in uso. L’attuale versione dotata di questa modalità dell’applicazione è presente sia per l’ecosistema iOS che per quello Android. Ora non avere nessuna scusa per distrarvi alla guida.