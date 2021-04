Netflix ha sicuramente fatto centro con Vis a Vis. La serie TV spagnola è riuscita a raggiungere un successo davvero pazzesco, riuscendo a catturare un’enorme fetta di pubblico. Coloro i quali hanno seguito con maggiore frequenza e interesse la fiction sono sicuramente a conoscenza del fatto che i produttori non hanno dichiarato nulla di realmente concreto ultimamente. Noi, però, abbiamo l’opportunità di dirvi una verità, ossia che la stagione 5 della serie TV non verrà prodotta.

Uno dei creatori della fiction ha parlato di recente ad un quotidiano spagnolo dicendo qual era il suo pensiero in merito alla situazione: “Avremmo potuto fare una quinta stagione conservativa con le stesse liturgie e concetti delle precedenti, ma abbiamo deciso di cambiare l’universo, i colori e lanciarci nel vuoto”.

Fortunatamente, però, i fan potranno assistere allo spin-off chiamato Vis a Vis: El Oasis. Ma ci sarà il continuo in questo caso? Scopriamolo di seguito.

Vis a Vis: seconda parte dello spin-off in arrivo?

Anche qui abbiamo delle notizie non proprio buone: il team di produzione non è intenzionato a realizzare una seconda parte dello spin-off. La decisione è stata presa in base a ciò che è stato già detto della quinta stagione, ossia che la narrazione è stata giudicata ufficialmente chiusa e che c’è stato il raggiungimento di tutti gli obiettivi.

Quindi, dopo aver consapevolizzato ciò, sappiamo che non c’è nulla di effettivamente concreto, salvo dei cambiamenti repentini, che comunque non dovrebbero esserci. La difficile decisione è stata condivisa da tutto il cast, il quale ha dichiarato all’unisono: “crediamo che ci sia un viaggio che inizia” con le prime puntate e “vedendo le ultime sequenze dell’ultimo episodio, c’è una certa coerenza universale“.