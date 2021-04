Netflix nel mese di Aprile proporrà una serie di novità per tutti i suoi clienti. Come da prassi, anche nelle prossime settimane il catalogo della piattaforma sarà in costante aggiornamento, con nuove serie tv e film in arrivo ed altrettanti titoli destinati ad essere eliminati. Da premettere che nel mese di Aprile non sono previste rivoluzionari cambiamenti per gli utenti.

Tutte le principali produzioni di Netflix saranno confermate a listino. Gli abbonati potranno quindi ancora seguire serie tv come La casa di carta, Lucifer, Stranger Things o ancora How I met your mother, Breaking Bad e molto altro.

Netflix, il catalogo cambia ad Aprile: ecco i titoli non più presenti

Il catalogo di Netflix, che come da prassi è in perenne aggiornamento, sarà rivisitato con la cancellazione di alcuni film. Molte le produzioni italiane che non saranno più disponibili su Netflix come i film Ex ed Ex Amici come prima o la doppia pellicola di Notte prima degli esami. Sulla piattaforma streaming, al tempo stesso, saranno anche eliminati i film di Shreck.

Per quanto concerne le serie tv, gli abbonati di Netflix dovranno fare a meno di produzioni internazionali come Sherlock, Pretty Little Liars e Reign. Tutte le serie tv originali di Netflix invece sono confermate in catalogo, anche se tra queste comprino dei titoli non più in produzione. Come trapelato da ambienti vicini alla dirigenza di Netflix, non sono previsti più nuovi episodi nell’immediato per serie tv molto popolari, tra cui Alterned Carbon, Ozark, The Order e Money Heist.