La numismatica nasconde sorprese davvero singolari. Monete o banconote all’apparenza prive di valore possono arrivare a valere cifre stratosferiche. Basti pensare a questa moneta da Mille Lire. È stata da poco messa all’asta su eBay a 100 mila euro. Chi ce l’ha in casa potrebbe guadagnare una fortuna. Forse tutti quei soldi sono un po’ ambiziosi, ma proporla a meno potrebbe essere fattibile.

Non ci credete? Ecco il link dove si può procedere con l’offerta per aggiudicarsela.

Su eBay una moneta da Mille Lire rara è all’asta a partire da 100 mila euro

“Moneta mille lire errore di conio completamente argentata introvabile 1997″. Così inizia l’annuncio dell’asta su eBay che riguarda questa moneta particolarmente preziosa. La descrizione continua con un errore indicando “100” in numero anziché “1000”. Ma ciò che è davvero interessante è il prezzo di partenza: 100 mila euro. Incredibile vero?

Al momento della scrittura di questo articolo non ci sono ancora state offerte per questa asta. Chissà se qualcuno, prima dei restanti 4 giorni, avrà il coraggio di proporre 100.001 euro per portarsi a casa questa Mille Lire alquanto rara. Sì perché questa moneta da collezione presenta alcuni errori di conio davvero unici. Ecco quali:

questa Mille Lire invece che di presentare la parte esterna color oro è completamente argentata;

ci sono diversi confini rappresentati in modo errato . Il primo che sale all’occhio è quello della Germania . Seguono poi quelli di Danimarca e di Olanda .

Questa Mille Lire singolare risale al 1997 e ne sono state coniate 10 milioni con l’errore del confine della Germania. Tenendo presente che da molti anni è ormai in circolazione l’Euro, non è difficile evincere quanto sia raro trovarne una di queste.

Tuttavia pare che il prezzo d’asta sia “leggermente” elevato. Non si mette certo in dubbio la preziosità del particolare, ma 100 mila euro sono davvero molti e gli esperti del settore non sono così facilmente addomesticabili. Tra l’altro una volta chiusa l’asta, chi si aggiudica la Mille Lire dovrà effettuare il pagamento anticipato entro 3 giorni dalla chiusura dell’annuncio. l’inserzionista accetta anche pagamenti in criptovalute. Infine manca la garanzia di eBay che non risponde su nulla.

Se siete appassionati di banconote e monete da collezione forse la Mille Lire di Giuseppe Verdi vi sembrerà più abbordabile.