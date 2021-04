Frangivento è una casa automobilistica nata nell’anno 2015 e fondata da Giorgio Pirolo, Paolo Mancini e Carlo Piro. Nel corso delle ultime ore questo marchio italiano ha fatto parlare di sé, dato che ha da poco presentato la sua nuova vettura FV Frangivento Sorpasso in due versioni, Stradale e GTXX.

Ufficiale la nuova FV Frangivento Sorpasso nelle versioni Stradale e GTXX

L’azienda italiana Frangivento ha quindi presentato ufficialmente la sua nuova vettura. Quest’ultima, come già accennato, è disponibile in due versioni. La prima è la Stradale e dispone di un design più elegante e in colorazione Grigio Hérmes, mentre la GTXX presenta un design più robusto e sportivo con un alettone dalle dimensioni importanti. Una delle peculiarità della FV Frangivento Sorpasso è però la possibilità di personalizzazione. I clienti che intenderanno acquistarla, potranno infatti scegliere e rendere più personale la propria vettura, scegliendo ad esempio alcuni materiali e, nel caso del modello GTXX, personalizzando anche il nome.

Dal punto di vista prestazionale, sotto al cofano di entrambe le versioni è presente un motore V10 a benzina (in versione aspirata e turbo). La potenza, tuttavia, è di 610 CV per il modello Stradale, mentre il modello GTXX può contare su una potenza di ben 850 CV ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 345 km/h. Non manca poi la trazione integrale su entrambi i modelli della vettura e Avatar, ovvero un assistente virtuale integrato nell’infotainment.

Al momento alcuni modelli della nuova FV Frangivento Sorpasso sono già stati pre-ordinati e saranno consegnati ufficialmente durante il mese di luglio.