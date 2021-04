Il volantino Expert attualmente attivo nei vari punti vendita sparsi per il territorio, porta tantissime occasioni per risparmiare, con inclusa la possibilità di accedere gratuitamente ad un prodotto, individuato nella macchina per caffè Borbone, con incluse 130 cialde (e del valore commerciale complessivo di circa 130 euro).

Per ottenerla gli utenti dovranno semplicemente ricorrere all’acquisto di un elettrodomestico o di un televisore tra quelli effettivamente contrassegnati; compiuto il primo passo, la consegna dell’omaggio sarà immediata in cassa, senza necessariamente essere costretti ad attendere intervalli temporali o compilare moduli.

Gli acquisti, come specificato, potranno essere completati anche online sul sito di Expert, ma in questo caso sarà necessario fare i conti con il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, sempre da aggiungere al prezzo originario mostrato a schermo.

Expert: quali sono i migliori smartphone

Osservando da vicino la campagna promozionale, al netto di quanto indicato in precedenza, si possono scovare buone occasioni per risparmiare sull’acquisto di smartphone appartenenti più che altro alla fascia media della telefonia mobile.

Gli sconti più interessanti riguardano Samsung Galaxy A32 a 259 euro, Xiaomi Mi 10T a 399euro, Xiaomi Redmi Note 9T in vendita a 249 euro, passando anche per Realme 7 Pro a 279 euro, Motorola Moto G30 a 219 euro, Vivo Y20s a 169 euro, Huawei P40 Lite a 199 euro, Huawei P40 5G a 459 euro o Huawei P40 Lite 5G a 239 euro.

Quanto scritto rappresenta solamente un assaggio di ciò che vi aspetta da Expert, tutte le altre promozioni sono disponibili qui sotto.