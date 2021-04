Il settore degli smartphone da gaming presto potrà contare su un nuovo giocatore, il Lenovo Legion 2 Pro. Il debutto del device è previsto per il prossimo 8 aprile con un evento che si terrà in Cina.

Tuttavia, Lenovo sta già svelando molte delle specifiche tecniche di Legion 2 Pro. Con un annuncio ufficiale, il produttore ha confermato che il device sarà il primo al mondo ad equipaggiare un sistema di raffreddamento rivoluzionario.

Il Legion 2 Pro sarà caratterizzato da un raffreddamento al liquido accompagnato da due ventole. Questa soluzione permette allo smartphone da gaming di dissipare in maniera efficiente il calore proveniente dalle componenti. Lenovo assicura che il device non si scalderà mai troppo anche con un utilizzo intenso per la gioia dei giocatori più accaniti.

Lenovo Legion 2 Pro avrà un sistema di dissipazione del calore unico

Ricordiamo che Lenovo Legio 2 Pro si configura come uno smartphone da gaming senza compromessi. Sarà dotato di un display AMOLED da 6.92 pollici con risoluzione FullHD+. Il refresh rate sarà a 144Hz e il touch sampling rate a 720Hz.

Il processore scelto per il device sarà il Qualcomm Snapdragon 888 con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna. La batteria da 5000mAh permetterà una grande autonomia con il supporto alla ricarica rapida a 90W. Inoltre, Lenovo ha sviluppato una tecnologia speciale per mantenere l’autonomia della batteria anche dopo un utilizzo intenso. Il produttore garantisce l’85% della capacità di ricarica anche dopo 1200 cicli di ricarica.

Il comparto fotografico sarà composto da una fotocamera principale da 64 megapixel mentre l’ottica frontale sarà da 22 megapixel. Non resta che attendere il prossimo 8 aprile per scoprire gli ultimi dettagli sul device.