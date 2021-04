Il volantino Carrefour pensato per questi primi giorni del mese di Aprile, porta con sé importanti occasioni che possono davvero aiutare gli utenti a raggiungere i prodotti maggiormente desiderati, richiedendo in cambio un esborso non troppo impegnativo.

La campagna promozionale, come sempre accade quando parliamo di Carrefour, risulta essere attiva per tutti gli utenti nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale, ma non direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Gli interessati all’acquisto potranno recarsi in un qualsiasi punto vendita, senza distinzioni o limitazioni particolari, accedendo nel contempo a prodotti con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Carrefour: grandissime offerte per tutti

Il prodotto che ognuno di noi dovrebbe acquistare subito è chiaramente l’Apple iPhone 11, un modello in vendita in Italia da più di un anno, ma ancora assolutamente in grado di convincere portando con sé prestazioni complessivamente di livello elevato. Il suo prezzo finale corrisponde esattamente a 679 euro, una cifra di tutto rispetto, se considerato che i nuovi terminali verranno a costare più di 900 euro.

Nell’eventualità in cui si fosse interessati ad un prodotto Android, ricordiamo essere presenti modelli più economici, del calibro di Motorola E7 Power, Oppo Reno 4Z, Alcatel 1SE 2020, Samsung Galaxy A20e o Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Le alternative presenti all’interno del volantino Carrefour sono tantissime e sicuramente molto varie tra di loro, se volete approfondire la conoscenza di un’ottima campagna promozionale, non solamente incentrata sugli smartphone, allora aprite subito le pagine che trovate nell’articolo.