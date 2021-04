Comet prova a superare nuovamente le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una nuova campagna promozionale con la quale riuscire a scontare i migliori prodotti in circolazione, e fornendo in cambio un regalo molto interessante.

Per tutto il periodo di validità, infatti, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere gratuitamente alla macchina per il caffè Lavazza Jolie Plus, con annesse ben 216 capsule, del valore commerciale complessivo di circa 130 euro. Per ottenere il suddetto bundle, il cliente dovrà semplicemente acquistare uno dei dispositivi contrassegnati, appartenenti al segmento degli elettrodomestici o dei televisori. Fatto questo, in cassa verrà consegnato il prodotto in omaggio, senza necessità di compilare moduli online o quant’altro.

Comet: quali sono gli sconti più interessanti

Osservando da vicino la campagna promozionale, al netto di quanto appena raccontato, troviamo essere disponibili innumerevoli prodotti molto allettanti ed interessanti, come ad esempio gli ultimi Samsung Galaxy S21, ma anche i vari Oppo Find X3 Pro o Xiaomi Mi 11.

Nel momento in cui però si ridurranno le pretese, si potrà pensare di mettere le mani su un modello più economico, ed allo stesso tempo godere di un rapporto qualità/prezzo decisamente migliorato rispetto al passato. Tra i prodotti effettivamente disponibili annoveriamo Galaxy A12, Oppo A15, Oppo A52, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi 9AT o anche lo Xiaomi Mi 10T di ultima generazione.