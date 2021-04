La Regina degli Scacchi, contro ogni aspettativa iniziale, si è rivelata un vero e proprio successo planetario. I fan della serie televisiva, di fatto, hanno apprezzato cosi tanto lo show tanto da chiedere a gran voce un continuo di quest’ultimo. Ciononostante, però, la miniserie è stata concepita sin dall’inizio come un prodotto che inizia e termina definitivamente con il rilascio della prima ed unica stagione. A questo punto, dunque, sono in molti a porsi la seguente domanda: La Regina degli Scacchi 2 si farà? Scopriamo di seguito tutte le ultime novità a riguardo.

La Regina degli Scacchi: c’è speranza per una nuova stagione?

Nel corso delle ultime settimane, dopo tutte le richieste apparse sui Social, è intervenuta sulla questione proprio Anya Taylor-Joy, attrice e protagonista de La regina degli Scacchi. Ecco quindi di seguito le parole di quest’ultima in merito ad un possibile continuo: “Se ho imparato una cosa dal mondo dello spettacolo è: mai dire mai. Adoro il personaggio e tornerei certamente ad interpretarlo se me lo chiedessero, ma credo sia stato un bel finale per Beth. Credo che anche il resto della vita di Beth sia stato una bella avventura. Ma penso che Beth abbia trovato in qualche modo la pace nella ricerca incessante che è stata la sua vita fino a quel momento, riesce finalmente ad essere felice di quello che è. È stato un bel finale”.

L’attrice si è quindi mostrata disponibile alla realizzazione di una seconda stagione ma, nel corso di una recente intervista, il produttore esecutivo William Horberg ha smentito ogni ipotesi a riguardo: “È meraviglioso sapere che le persone hanno adorato cosi tanto lo show al punto da voler trascorrere più tempo con questi personaggi. Non l’avevamo mai vista in questo modo. Abbiamo ritenuto che quello della serie fosse un finale soddisfacente e che avremmo permesso al pubblico di immaginare cosa accadrà a Beth Harmon dopo. Nulla è cambiato, nonostante i fan chiedano altri episodi nel mio feed di Twitter. Scott Frank – lo sceneggiatore della serie tv – ed io siamo davvero felici della completezza della storia di Beth”.