Il regalo disponibile con il volantino Comet è davvero unico nel proprio genere, sebbene sia pericolosamente molto simile a quanto stiamo osservando nello stesso periodo nella campagna promozionale resa disponibile da Expert.

L’accesso alla suddetta, nel caso in cui ve lo steste domandando, è possibile praticamente ovunque sul territorio italiano, senza limitazioni o vincoli di alcun tipo. Oltre ai negozi fisici, ricordiamo essere disponibile anche online sul sito ufficiale dell’azienda, con possibilità di ricevere gratuitamente la merce al proprio domicilio, per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro.

Volantino Comet: ecco lo sconto speciale

Per rendere gli utenti decisamente felici, Comet ha pensato di fare un regalo inaspettato, nel momento in cui verrà acquistato un elettrodomestico o un televisore tra quelli effettivamente contrassegnati, in cassa consegneranno gratis anche la macchina per il caffè Lavazza Jolie Plus. Del valore commerciale di oltre 129 euro, la suddetta è impreziosita dalla presenza di ben 216 capsule omaggio, una scorta quasi annuale di caffè per tutti.

La consegna, lo ricordiamo, sarà immediata, ciò sta a significare che non dovrete compilare alcun tipo di modulistica, o comunque non dovrete attendere intervalli temporali di alcun tipo. Al netto di tutto questo, i prodotti in promozione restano davvero moltissimi, parliamo di Oppo Find X3 Neo, disponibile a 799 euro, Samsung galaxy S21, Oppo Find X3 Pro o di Xiaomi Mi 11.

Naturalmente sono disponibili anche altri prodotti ugualmente interessanti, ma appartenenti a differenti categorie merceologiche. Nel caso in cui vogliate scoprire i prezzi più bassi, aprite le pagine sottostanti.