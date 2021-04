Offerte incredibili attendono tutti gli utenti da Unieuro, i prezzi sono molto più bassi del normale e possono aiutare la maggior parte di noi a risparmiare sui vari acquisti che verranno effettuati nei vari punti vendita, o anche sfruttando l’e-commerce aziendale.

Per avvicinarsi il più possibile alla maggior parte dei consumatori nel mondo, Unieuro ha pensato di lanciare la stessa identica promozione sia nei negozi, che sul sito ufficiale, in questo modo il cliente potrà completare l’acquisto anche dal divano di casa, godendo della spedizione gratuita presso il proprio domicilio nel momento in cui spenderà più di 49 euro.

Unieuro: le offerte sono indescrivibili

Spendere poco con Unieuro è davvero possibile, sopratutto se siete interessati ad un dispositivo appartenente alla fascia media del segmento della telefonia mobile. I migliori infatti rientrano nei 400 euro di spesa, e promettono grandissime prestazioni generali.

In particolare risulta essere possibile acquistare Samsung Galaxy A52 a 379 euro, il più recente Xiaomi Mi 11 Lite a soli 349 euro, oppure il best buy assoluto Realme 8 Pro alla cifra finale di 299 euro.

Coloro che invece saranno disposti a mettere le mani su un prodotto leggermente più datato, troveranno pane per i propri denti nei vari Oppo A15, Xiaomi Redmi Note 9T, Motorola E7 Plus, Motorola G9 Power, Wiko view 4 Lite, Oppo A73, Huawei P30 Lite New Editin, LG K61 e similari.

Maggiori informazioni in merito alla campagna promozionale di Unieuro possono essere reperite direttamente qui sotto.