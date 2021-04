Un nuovo strepitoso volantino è stato attivato da Carrefour e promette all’utente finale la possibilità di mettere le mani sui migliori prodotti in circolazione, spendendo sempre meno di quanto effettivamente si sarebbe mai potuto pensare. Il risparmio è al top, e non sarà nemmeno necessario sottostare a così tante limitazioni.

Coloro che si vorranno avvicinare alla campagna promozionale, infatti, saranno solamente costretti a recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti, e nulla di più; non sono stati posti limiti territoriali, l’unica cosa da sapere è l’impossibilità di godere degli stessi prezzi tramite il sito ufficiale dell’azienda. Per il resto tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sono disponibili in versione no brand.

Carrefour: che sconti per tutti gli utenti

Per tutti gli utenti che saranno disposti ad andare da Carrefour, è prevista la possibilità di accedere all’Apple iPhone 11, nella sua variante con 128GB di memoria interna, al prezzo finale di 679 euro; una cifra complessivamente più che accettabile, dato il listino originario, raggiunta anche di conseguenza al lancio sul mercato della nuova generazione.

Molto allettanti sono allo stesso modo i prezzi pensati per i dispositivi Android, qui si potrà effettivamente spaziare tra Motorola E7 Power, Oppo Reno 4Z, Samsung Galaxy A20e, Alcatel 1SE 2020, Motorola E6s o Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

La campagna promozionale è disponibile per tutti nelle pagine che potete trovare nel nostro articolo, maggiori informazioni vi attendono poco sotto.