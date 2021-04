Trony riserva agli utenti prezzi veramente speciali con i quali riuscire a confrontarsi, sempre nell’ottica di cercare di risparmiare il più possibile sui vari acquisti che vengono effettuati nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, senza però avere la possibilità di godere degli stessi identici prezzi sul sito ufficiale.

Il volantino, a differenza di quanto si potrebbe effettivamente pensare, risulta essere disponibile in esclusiva nei negozi di proprietà del socio dislocato in Calabria o in Sicilia, per acquisti effettuati fisicamente negli stessi entro il 7 aprile 2021. Le scorte non dovrebbero rappresentare un problema, di conseguenza potreste anche recarvi in prossimità degli ultimi giorni di validità, per accedere ugualmente agli stessi identici prezzi.

Trony: sorprese a non finire per tutti

I prodotti in promozione da Trony sono davvero tantissimi, e sopratutto risultano essere molto vari tra di loro, sebbene comunque il focus principale sia stato effettivamente rivolto alla fascia media della telefonia mobile. Qui, infatti, si possono scovare soluzioni del calibro di Oppo Find X3 Lite, Motorola E7 Plus, Xiaomi Redmi 9T, Oppo A72, LG K42, Samsung Galaxy A52, Oppo A73, Xiaomi Mi 10T Lite o Motorola Moto E6s, tutti con prezzi che non andranno oltre i 499 euro.

Chiaramente, se foste interessati ai top di gamma, segnaliamo ugualmente la presenza dei migliori terminali in circolazione, quali sono Xiaomi Mi 11, Oppo Find X3 Pro, Oppo Find X3 Neo e similari. I dettagli sono disponibili poco sotto.