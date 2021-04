Il nuovo volantino Comet fa un regalo incredibile ai propri utenti, è infatti possibile pensare di mettere le mani su una serie di prodotti a prezzi decisamente scontati, oltre ad avere la possibilità di ricevere un omaggio specialissimo su ogni acquisto effettuato.

Nel momento in cui il cliente deciderà di acquistare un elettrodomestico o un televisore tra i modelli contrassegnati, riceverà in cambio la macchina per il caffè Lavazza Jolie Plus, con 216 capsule incluse, del valore commerciale complessivo di ben 129 euro. La consegna sarà immediata, avverrà in cassa, e di conseguenza non sarà in nessun modo necessario compilare moduli o attendere intervalli temporali per la spedizione a domicilio.

Iscrivetevi al canale Telegram di TecnoAndroid, sono disponibili per voi in esclusiva tantissimi codici sconto completamente gratis da utilizzare su Amazon.

Comet: occasioni a non finire per tutti gli utenti

Gli smartphone a disposizione degli utenti sono davvero tantissimi e molto vari tra di loro, partendo dalla fascia media incrociamo infatti soluzioni del calibro di uno Xiaomi Mi 10T 5G, in vendita a 399 euro, passando anche per i nuovissimi Xiaomi Mi 11 Lite, disponibile all’acquisto a 349 euro, o anche uno Xiaomi Redmi Note 10 da soli 229 euro.

Coloro che invece vorranno puntare più in alto, troveranno “ristoro” nel bellissimo Oppo Find X3 Pro in vendita al prezzo di 1149 euro, con possibilità di scendere poi verso l’Oppo Find X3 Neo da 799 euro. Naturalmente le combinazioni sono talmente tante da non riuscire ad elencarle in maniera dettagliata in un unico articolo, il consiglio è sempre di aprire il prima possibile le pagine sottostanti per scoprire e conoscere da vicino l’intera campagna.