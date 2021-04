Il risparmio è dietro l’angolo da Euronics, grazie ad un nuovo volantino che vuole assolutamente dire la sua nel mondo della rivendita di elettronica, portando su un piatto d’argento i migliori prodotti del periodo, a prezzi sempre più bassi ed economici per gli utenti.

Il volantino di cui vi parleremo, a differenza di quanto Euronics ci ha abituati in passato, è disponibile in ogni negozio sul territorio nazionale, ma è legato al suo essere un SottoCosto, ciò sta a significare che il quantitativo di scorte effettivamente disponibili sarà limitato, e sopratutto potrebbe terminare decisamente prima del previsto. Il consiglio che vi diamo è sempre lo stesso, se interessati all’acquisto, velocizzate la scelta e recatevi il prima possibile.

Euronics: il risparmio è assicurato per tutti

L’attenzione di Euronics non si è focalizzata solamente su una determinata fascia o tipologia di prodotti, ma è riuscita a spaziare pressoché ovunque, partendo come al solito dai top di gamma del segmento della telefonia mobile. Il migliore, in termini di rapporto qualità/prezzo, è sicuramente lo Xiaomi Mi 10T Pro, uno smartphone in vendita alla modica cifra di 499 euro, da acquistare subito se volete spendere poco e poter godere di tutte le migliori componenti del 2020.

Nell’eventualità in cui, invece, il vostro budget fosse maggiormente importante, allora vi consigliamo i più recenti Oppo Find X3 Pro, Samsung Galaxy S21, Motorola Razr 5G, iPhone 11 o similari. Le informazioni dettagliate del volantino Euronics le abbiamo raccolte per voi nelle pagine che trovate qui sotto.