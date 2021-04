Vodafone Italia continua a dettare Legge nel contesto della telefonia mobile locale. L’operatore inglese innova e persegue l’obiettivo di una rete rivoluzionaria in cui c’è spazio per il 5G con tutta la velocità e la copertura possibile.

In ultima analisi gli sforzi del gestore numero uno si sono concentrati anche nella direzione delle eSIM, supporti digitali in grado di includere un numero di telefono al di là del mero supporto fisico che tutti quanti noi conosciamo ed usiamo. Anche da noi sono arrivati i nuovi supporti. Scopriamo come sono fatti e come funzionano.

Vodafone eSIM: la rivoluzione arriva anche in Italia

Era da tempo che si vociferava circa l’arrivo delle sim elettroniche di Vodafone. Mentre Iliad ci prova in Francia il nostro Paese incontra la sete di innovazione dell’operatore rosso che sebbene non abbia concesso una comunicazione ufficiale pare sia pronto ad introdurre le componenti sul mercato.

Per la prima volta, infatti, le confezioni delle eSIM sono apparse online in tutto il loro splendore a testimoniare un lancio ormai imminente per il pubblico. Gli utenti potranno acquistare queste speciali SIM virtuali per poi utilizzarle su smartphone, tablet ed altri dispositivi che ne offrono il supporto.

Vodafone, che a più riprese aveva annunciato l’intenzione di proseguire verso questa nuova rotta commerciale, colma il divario tra le eSIM per Apple Watch e gli altri dispositivi elettronici finora costretti ad un importante divario generazionale. In tal caso, infatti, le schede Vodafone sono espressamente indirizzate a smartphone e tablet.

In merito, come detto, non esiste alcuna conferma ufficiale e pertanto ci riserviamo il diritto di tornare sull’argomento nel momento più opportuno. Per il momento basta sapere che per associare la propria SIM basta inquadrare il codice QR riportato sulla confezione di vendita unitamente alle istruzioni per l’uso del nuovo strumento. Non ci sarà, quindi, nulla da inserire nel telefono per una procedura che semplifica di molto le cose rendendo tutto più smart che in passato.

