Alcune offerte Vodafone stanno per subire una sontuosa rimodulazione dopo l’annuncio ufficiale da parte del gestore telefonico. I clienti saranno chiamati a sborsare quasi 24 Euro in più all’anno per mantenere in attivo le opzioni telefoniche destinate alla rete fissa. Molti non staranno al gioco e cercheranno di tirarsi fuori da questi grossi aumenti tariffari. Scopriamo subito quali sono le promozioni coinvolte e cosa possiamo fare.

Aumenti Vodafone: queste tariffe cambiano di prezzo

Grande stangata per gli utenti del gestore rosso italiano. Per Internet e Telefono Fisso la notizia si riassume nelle nuove rimodulazioni che investono i clienti per una misura di 1,99 euro al mese causa “investimenti sulla rete e nuove esigenze di traffico”. Le opzioni tariffarie cui si fa riferimento sono le seguenti:

Vodafone Casa Senza Limiti

Casa Senza Limiti New

Vodafone Casa Zero Pensieri New

Casa Zero Pensieri Plus

Vodafone Casa Senza Limiti Plus

Telefono Senza Limiti

Telefono Senza Limiti Extra

Telefono Ovunque

Vodafone Telefono Fisso

Tutto Facile Fisso.

A decorrere da queste ore, inoltre, la mancanza di opzione per inoltro digitale delle fattrure provoca un ulteriore addebito di 0.61 euro al mese per la copertura delle spese di spedizione della fattura in formato classico cartaceo. Qualora si registrasse un ritardo dei termini di pagamento dei conti Vodafone si riserva il diritto di richiedere un’indennità di ritardo ai sensi dell’articolo 13 ora assoggettato alle nuove modifiche imposte dall’operatore. In tal caso la misura dell’addebito aggiuntivo è tra lo 0 ed il 6% in funzione del ritardo e dello storico dei pagamenti.

