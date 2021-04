Bennet ne ha davvero per tutti in Italia, con il suo volantino reso disponibile nel periodo corrente, infatti, l’azienda sta cercando di convincere i consumatori ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale, riuscendo nel contempo a spendere decisamente meno del previsto.

Il volantino nasce per essere disponibile in via esclusiva nei singoli negozi sparsi per il territorio nazionale, ciò sta a significare che i vari acquisti non potranno essere completati sul sito ufficiale dell’azienda o da altre parti in Italia. In aggiunta, ricordiamo comunque che ogni singolo prodotto incluso nella campagna, risulterà disponibile con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente no brand.

Bennet: le offerte del volantino non hanno assolutamente rivali

Con il volantino corrente l’utente interessato ad un prodotto Apple, troverà davvero pane per i propri denti, poiché avrà l’opportunità di mettere le mani su un iPhone 12 di ultima generazione, riuscendo a pagarlo relativamente poco, in quanto saranno necessari 849 euro per il suo acquisto definitivo nella versione da 128GB di memoria interna.

Molto interessanti sono anche gli sconti legati agli smartphone di fascia medio-bassa di Samsung, qui si potranno scovare galaxy A51, disponibile a 219 euro, ma anche Galaxy A20e a 129 euro.

La campagna promozionale chiaramente estende le proprie disponibilità e capacità anche verso altri segmenti della tecnologia, per questo motivo non dovete limitarvi al nostro articolo, ma dovete ricorrere subito alle pagine che trovate nell’articolo.