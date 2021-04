Il volantino Bennet raccoglie al proprio interno offerte assolutamente da non perdere, tramite le quali gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di godere di prezzi estremamente bassi ed interessanti, indistintamente dalla provenienza sul territorio italiano.

Alla base della campagna promozionale troviamo proprio questo, una distribuzione globale nelle varie regioni, in modo che ognuno di noi possa accedere ai medesimi sconti, recandosi personalmente nei vari punti vendita fisici (ma non online sul sito ufficiale dell’azienda). Le offerte prevedono la commercializzazione di prodotti con garanzia della durata di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente sbrandizzata.

Scoprite subito le nuove splendide offerte Amazon, e ricevete sul vostro smartphone i tantissimi codici sconto, iscrivendovi a questo canale Telegram.

Bennet: quanti sconti e che offerte

Il prodotto maggiormente interessante di tutto il volantino Bennet, è chiaramente l’Apple iPhone 12, un modello da poco commercializzato nel mondo, ed impreziosito da specifiche tecniche davvero di altissimo livello. Il prezzo lanciato dall’azienda si avvicina molto al listino originario, ma rappresenta un piccolo passo verso un futuro maggiormente scontato, oggi è infatti possibile acquistarlo a 849 euro, nella variante con 128GB di memoria interna.

Nel caso in cui si volesse invece puntare verso il mondo Android, ecco arrivare due prodotti di casa Samsung, più precisamente parliamo di samsung Galaxy A51, il cui prezzo si aggira attorno ai 219 euro, e Galaxy A20e, oggi effettivamente disponibile a 129 euro.

Tutti gli altri dispositivi in promozione da Bennet sono raccolti nel dettaglio nelle pagine che abbiamo integrato per voi direttamente nel nostro articolo, in questo modo avrete la possibilità di scoprirli senza troppe difficoltà.