Il noto produttore Rolls-Royce ha annunciato di aver iniziato il processo di costruzione del più grande motore destinato agli aerei. Non è pensato solo per i velivoli cargo quindi enormi, ma anche per i velivoli dedicati al trasporto passeggeri. In realtà sarà un’intera serie di motori che prenderanno il nome di UltraFan.

Il motore per aerei sta già venendo costruito nel Regno Unito. Tra le caratteristiche principali c’è la turbina con un diametro da oltre 3,5 metri, o 140 pollici. Migliorerà l’efficienza del carburante andando di fatto quindi ad abbattere il noto problema dell’inquinamento dei voli; si parla del 25% in più rispetto alla precedente generazione di motori.

Le feature principali prevedono una nuova architettura basata su Advance 3 combinata con un sistema di combustione ALECYs, pale in titano con un rivestimento più leggero, componenti in ceramica che resistono meglio alle temperature e un design all’avanguardia.

Il nuovo motore per aerei di Rolls-Royce

Le parole del segretario di stato per i Business, l’energia e la strategia industriale su questo progetto dedicato a migliorare il trasporto tramite aerei: “Il progetto UltraFan è un perfetto esempio di come stiamo lavorando con l’industria per fornire un volo verde e sostenibile per i decenni a venire. Sostenuto da un significativo sostegno del governo, questo progetto rappresenta la scala di ambizione per il cruciale settore aerospaziale della Gran Bretagna. Aziende come Rolls-Royce stanno giocando un ruolo cruciale nel momento in cui ci riprendiamo più verde dalla pandemia e siamo impegnati a dare all’intero settore aerospaziale il supporto di cui ha bisogno per innovare e raggiungere nuove vette”.