OnePlus ha corretto un bel quantitativo di bug nell’ultima release stabile di OxyGenOS 11 che sta arrivando in queste ore sulla sua Serie 8.

Il changelog è praticamente identico per tutti e tre gli smartphone, cambia invece la sigla della build: per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro è in arrivo la versione 11.0.5.5.IN21BA, per OnePlus 8T c’è la 11.0.8.12.KB05BA. Scopriamo maggiori dettagli.

OxygenOS 11 apporta molti miglioramenti alla gamma 8 di OnePlus

Oltre alle patch di sicurezza aggiornate a marzo 2021, tra le criticità più importanti che sono state risolte con questo aggiornamento ci sono quella relativa ad un errore che poteva manifestarsi dopo aver cambiato il carattere personalizzato, una relativa ad un ritardo durante la riproduzione di video registrati da 4K CINE 60FPS ed una per cui la sveglia poteva non suonare come programmato nei giorni feriali.

La lista delle correzioni, come detto, è la medesima ma su OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro si aggiunge anche il fix di un problema relativo a OnePlus Share per cui i file inviati da altri dispositivi di terze parti non potevano essere ricevuti correttamente. Ovviamente sono moltissimi i problemi risolti a livello di sistema, come l’ottimizzazione della posizione dell’icona EMERGENZA nella schermata di blocco, migliorata la sensibilità ai gesti di navigazione durante la ricarica.

E ancora, risolto un problema di errore dopo aver cambiato il carattere personalizzato e un problema per cui il servizio di informazioni sulla schermata iniziale poteva smettere di funzionare.OxyGenOS 11.0.5.5 e 11.0.8.12 sono disponibili, come di consueto, in modalità Over-the-Air tramite l’apposito menù nelle impostazioni di sistema.