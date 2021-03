Expert aiuta gli utenti a risparmiare moltissimo su ogni singolo acquisto effettuato, con il nuovo volantino è possibile approfittare di sconti incredibili, tutti applicati sui migliori prodotti in circolazione, e con i quali è facilissimo pensare di spendere molto meno rispetto al listino.

Esattamente alla pari della soluzione che stiamo quotidianamente vedendo da Comet, anche in questo caso coloro che acquisteranno un elettrodomestico o un televisore tra quelli contrassegnati, riceveranno in cambio un regalo molto interessante. E’ prevista gratis la macchina del caffè Borbone, con anche 130 cialde incluse, per un valore commerciale che si aggira attorno ai 129 euro. La consegna, come al solito, sarà immediata in cassa, non sarà necessario attendere alcun intervallo temporale, o comunque compilare moduli online.

Expert: ecco le occasioni più incredibili

Il volantino Expert rientra chiaramente tra i migliori del momento, sebbene comunque la sua predilezione sia più che altro legata alla fascia media della telefonia mobile, qui è possibile spaziare tra svariati modelli interessanti, con prezzi che non vanno oltre i 459 euro.

I più allettanti sono rappresentati da Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Redmi Note 9S, Samsung Galaxy A32, Realme 7 pro, Motorola Moto G30, Huawei P40 5G, Motorola Moto G9 Play, Vivo Y20s, Samsung Galaxy A32, Xiaomi Redmi 9 e similari.

Quanto indicato rappresenta chiaramente un piccolo assaggio di ciò che a tutti gli effetti vi aspetta da Expert, se volete conoscere in maniera più dettagliata la campagna promozionale, allora dovete aprire subito le pagine seguenti.