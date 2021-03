Da Trony è stata a tutti gli effetti attivata una Primavera di Sconti, un buonissimo insieme di prezzi bassi e fortissime riduzioni di prezzo, tramite le quali gli utenti si ritrovano ad avere tra le mani un’enorme possibilità di risparmio sotto ogni punto di vista.

Il volantino, in contrasto con quanto accade presso altre realtà, risulta essere strettamente limitato ai negozi dislocati per le regioni Calabria e Sicilia, con possibilità di acquisto solo nelle location fisiche entro e non oltre il 7 aprile 2021. Le scorte, stando a quanto comunicato, non dovrebbero essere un problema, per questo motivo potrete anche recarvi verso la scadenza della campagna, e godere ugualmente dei medesimi sconti.

Trony: le occasioni migliori del momento

Il volantino trony riserva a tutti gli utenti piacevoli sorprese, anche legate proprio alla telefonia mobile, in particolare è possibile acquistare Oppo Find X3 Neo a 799 euro, Oppo Find X3 Lite a 499 euro, Oppo A73 a 249 euro, Oppo A53s a 179 euro, Oppo A72 a 169 euro, Wiko Y61 a 79 euro, Wiko Y81 a 99 euro, Samsung Galaxy A52 a 379 euro, Samsung Galaxy A72 a 499 euro, Samsung Galaxy A32 a 279 euro, Galaxy A12 a 179 euro, Galaxy A02s a 159 euro, LG K42 a 149 euro, LG K22 a 109 euro, Xiaomi Mi 10T Lite a 299 euro, Xioami Redmi Note 9 a 179 euro, Xiaomi Mi 11 a 899 euro, Xiaomi Redmi 9A a 99 euro, Xiaomi Redmi 9T a 199 euro, Motorola Moto E6s a 99 euro, Motorola Moto e7 plus a 139 euro o Motorola G30 a 219 euro.