Oramai, la ricarica dello smartphone è un qualcosa che compiamo con una naturalezza unica, essendo che il dispositivo è entrato a 360 gradi nelle nostre vite. Tuttavia, ci sono alcuni piccoli accorgimenti da tenere in considerazione per far sì che la batteria continui ad essere performante anche nel lungo periodo. Scopiamo di seguito alcuni consigli utili per ricaricare lo smartphone nella migliore maniera possibile.

Batteria smartphone: ecco i trucchi per tenerla sempre al top

Sovraccarico della batteria

Molte sono le ricerche su Google dove gli utenti si chiedono se sovraccaricare la batteria la rovina. La risposta è no, e questo perché gli smartphone che vengono prodotti allo stato attuale vanno a bloccare la ricarica in automatico una volta che sono arrivati al massimo. È possibile quindi lasciarli tutta la notta in corrente e staccarli quando vogliamo.

Alte temperature da evitare



È vero che le tante ore in ricarica non rovinano la batteria, ma c’è comunque da dire che l’esposizione alle alte temperature può essere un qualcosa che rovina certamente la batteria. Infatti, gli ioni di litio non vanno a reagire proprio bene alle fonti di calore, ed è bene non lasciare lo smartphone vicino al sole o al termosifone.

Mito della batteria da far scaricare

Uno dei falsi miti che continua a girare è quello di far scaricare tutta la batteria per avere una ricarica ottimale del dispositivo alla fine del primo ciclo. In realtà non è così, poiché le batterie vanno a funzionare a cicli di ricarica, e ciò significa che un ciclo si va a completare quando si consuma al 100% la capacità della batteria, e questo massimo non deve arrivare solo a una ricarica unica. Quindi, non serve far scaricare del tutto il cellulare.

Cablaggio corretto

Ultima cosa che ci teniamo a dirvi è quella di usare sempre dei cavi o caricatori originali, poiché quelli che non lo sono o che sono di bassa qualità potrebbero creare a lungo andare problemi alla batteria. Questi accessori, inoltre, potrebbero creare anche problemi di surriscaldamento.