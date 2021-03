WindTre è ancora al centro del mercato della telefonia mobile nel corso di questa primavera. Nel secondo trimestre dell’anno, il gestore arancione vuole aumentare ancor di più la sua già amplia platea di pubblico, soprattutto cercando di intercettare gli utenti indirizzati verso Iliad. Nelle prossime settimane, i clienti che attiveranno una SIM con WindTre potranno attivare la promozione Star+.

WindTre lancia una nuova tariffa low cost contro le offerte Iliad

La WindTre Star+ nasce come vera e propria alternativa alla tariffa Flash 100 di Iliad. Al netto di un prezzo più basso, la promozione pensata dal gestore arancione garantisce le stesse soglie di consumo della ricaricabile di Iliad.

Nel dettaglio, i clienti che optano per una SIM di WindTre potranno ricevere 100 Giga per navigare in internet sotto rete 4G, chiamate senza limiti verso tutti e SMS infiniti da inviare a chiunque. Il prezzo previsto ogni tenta giorni sarà di 7,99 euro, a cui dovranno essere aggiunti una tantum solo 10 euro per il rilascio della scheda.

Così come per altre ricaricabili winback, anche questa tariffa di WindTre ha delle particolari condizioni. In primo luogo, la WindTre Star+ potrà essere attivata solo ed esclusivamente da quella fascia di pubblico che si impegna ad effettuare la portabilità del numero da altro operatore. Ciò significa che l’offerta si rivolge in particolare modo agli attuali abbonati di TIM, Vodafone o Iliad.

La Star+ inoltre non prevede attivazione online. Tutti coloro che sono interessati dovranno recarsi un uno store ufficiale di WindTre sul territorio nazionale per procedere con l’attivazione.