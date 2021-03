Unieuro sta per concludere una delle migliori campagne promozionali degli ultimi tempi, per questo motivo gli utenti hanno ancora pochissimo tempo a disposizione per approfittare di un buonissimo quantitativo di sconti e di prezzi molto bassi.

Il volantino, che ricordiamo è stato intitolato “La primavera degli sconti“, risulta essere ancora attivo nei punti vendita in Italia e direttamente online sul sito ufficiale; le offerte sono raggiungibili dal divano di casa propria, con possibilità di ricevere la merce a domicilio a titolo gratuito, al superamento dei 49 euro di spesa. E’ presente, se interessati, anche il solito Tasso Zero con rateizzazione senza interessi e pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

Unieuro: quante offerte speciali nel volantino

Alla base del volantino Unieuro si trovano tantissime occasioni anche legate alla fascia alta del mercato della telefonia mobile, come sugli ultimi Samsung Galaxy S21, per finire con il più datato Samsung Galaxy S20 FE, in vendita nel periodo corrente a 599 euro.

Scendendo poi verso livelli più economici, e maggiormente alla portata per la maggior parte di noi, ecco arrivare soluzioni del calibro di Oppo A53s, Motorola G30, Motorola G10, Xiaomi Mi 10T Lite, Motorola E6s, Oppo A52 o anche Xiaomi Redmi 9, i cui prezzi in generale non andranno mai oltre i 300 euro.

Per approfondire la conoscenza dell’ottimo volantino Unieuro, abbiamo pensato di integrare direttamente nel nostro articolo le pagine della campagna stessa, con tutti i migliori prezzi.