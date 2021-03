Expert assolutamente da non credere, con la sua nuova campagna promozionale, infatti, l’azienda è riuscita a convincere tutti gli utenti ad acquistare la migliore tecnologia, pagandola prezzi più contenuti rispetto a quanto è possibile vedere presso le dirette concorrenti.

Esattamente alla pari di Comet, Unieuro e MediaWorld, anche da Expert gli utenti possono accedere agli sconti recandosi in ogni negozio in Italia, o comunque sul sito ufficiale, richiedendo però la spedizione a domicilio a pagamento (indipendentemente dal livello di spesa raggiunto). Il risparmio è notevole, è anche possibile approfittare del Tasso Zero, quindi rateizzazione senza interessi, solo però con il superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Iscrivetevi in esclusiva al nostro canale Telegram dedicato da Amazon, vi aspettano i codici sconto gratis più interessanti in assoluto.

Volantino Expert: cosa nasconde al campagna

La campagna promozionale nasconde al proprio interno ottime occasioni da non lasciare assolutamente indietro, a partire dalla possibilità di ricevere un omaggio con ogni acquisto effettuato. Il prodotto in regalo è una macchina per il caffè Borbone, con annesse anche ben 130 cialde, del valore commerciale complessivo di 129 euro.

Per ottenerla non sono necessarie operazioni particolari, se non l’acquisto di un elettrodomestico o di un televisore, tra quelli effettivamente contrassegnati. La consegna dell’omaggio avverrà direttamente in cassa, sarà immediata, e non comporterà nemmeno un giorno d’attesa.

Sono disponibili anche tantissimi altri sconti disgiunti dalla promozione appena descritta, anche se nella maggior parte dei casi riguardano smartphone dal prezzo finale di vendita inferiore ai 400 euro. Le informazioni in merito al volantino Expert sono disponibili nel nostro articolo.