Tra le serei TV partorite in questi anni da Netflix alcune hanno fatto breccia in modo particolare nel cuore dei fan, un esempio in tel senso può essere Vis a Vis. La serie TV nata dai creatori di La Casa di Carta racconta la storia di Macarena. La giovane donna, a causa di una serie di reati minori, viene arrestata e incarcerata nella prigione di Cruz del Sur.

All’interno dell’istituto di detenzione dovrà imparare a vivere e sopravvivere in un mondo nuovo e soprattutto far fronte a Zulema, una delle detenute del carcere. La sere è un viaggio che racconta il cambiamento della nostra protagonista all’interno di un nuovo mondo. La serie targata Netflix è composta da totale di quattro stagioni a cui si aggiunge uno Spin-off, El Oasis.

Vis a Vis: il futuro della serie TV

Come già accennato Vis a Vis si è conclusa con le quattro stagioni della serie principale arricchite da uno Spin Off. Tantissimi fan però invocano una quinta stagione dello show. Purtroppo per loro però non ci sono buone notizie in arrivo. Sembra infatti che non ci siano possibilità che possa uscire una nuova stagione della serie TV.

Poche chance anche per quanto riguarda una eventuale nuova stagione di El Oasis. Soprattutto per quanto riguarda l’ipotetica seconda stagione dello Spin Off non ci sarebbe praticamente nessuna possibilità visto che la serie, composta da una sola stagione, si conclude con la morte di Zulema. Insomma gli amanti della serie TV dovranno trovare qualcosa di nuovo da guardare su Netflix.