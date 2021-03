Dal prossimo 4 aprile 2021, giorno in cui quest’anno si festeggia la Pasqua, l’operatore virtuale NTmobile manderà in onda un nuovo spot televisivo per pubblicizzare la nuova offerta denominata Spring.

Nello specifico, il nuovo spot pubblicitario nel quale l’operatore utilizza il claim “Make things happen”, andrà in onda dal 4 al 17 Aprile 2021, nei canali Mediaset, tra cui Canale 5, Italia 1 e Rete 4, e Discovery, tra cui Nove, Real Time e Giallo. Scopriamo insieme cosa propone l’offerta.

NTmobile propone la nuova offerta Spring

La nuova offerta Spring oggetto dello spot può essere attivata da tutti i nuovi e già clienti dell’operatore entro il 30 Aprile 2021, salvo eventuali cambiamenti. I nuovi clienti possono attivare un nuovo numero o anche richiedere la portabilità da qualsiasi operatore di telefonia mobile. Vi ricordo che NTmobile è un operatore di rete mobile virtuale (MVNO) della società Nextus Telecom, attivo su rete Vodafone 4G dopo il passaggio dall’ex aggregatore Noverca a Plintron. La velocità di navigazione massima in 4G è di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

L’offerta Spring per la precisione propone minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile fino in 4G, il tutto al costo di 4.99 euro al mese. L’offerta è sottoscrivibile direttamente online o presso i rivenditori autorizzati, sostenendo un contributo di attivazione pari a 9.99 euro una tantum, che va sommato al costo del primo mese anticipato. Per quanto riguarda il metodo di pagamento dei rinnovi, gli addebiti avvengono su credito residuo.

Una volta terminati i Giga nazionali messi a disposizione da Spring, la navigazione in internet viene bloccata, ma contattando il servizio clienti è possibile richiedere di continuare a utilizzare la rete tramite il costo a consumo. A tal proposito, il piano base prevede un costo di 3 centesimi di euro al minuto verso numeri NTmobile e di 5 centesimi di euro al minuto verso altri operatori, con scatto alla risposta di 15 centesimi di euro e scatti anticipati di un minuto. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.