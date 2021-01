L’operatore virtuale NTmobile ha chiuso definitivamente la sua offerta XMAS 2020 con 100 Giga di traffico dati e un buono Amazon in regalo. Restano invece disponibili le precedenti offerte dell’operatore.

L’offerta XMAS 2020 è stata attivabile dal 1° al 31 Dicembre 2020 e risulta adesso non più disponibile sul sito ufficiale, segnalata tra le offerte scadute nella pagina ufficiale di trasparenza tariffaria dell’operatore. Scopriamo quelle che sono ancora attivabili.

NTMobile chiude la XMAS 2020 ma rimangono altre offerte da 1.99 euro al mese

Come appena anticipato, restano ancora disponibili fino a nuova comunicazione le offerte Small, Illimitato e il piano Sim Only. L’offerta NTmobile Small include ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri NTmobile, 50 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 1 Giga di traffico dati al prezzo di 1.99 euro al mese. Gli SMS verso numeri mobili italiani sono invece a consumo e superato il bundle di minuti si applicano le tariffe di NTmobile per le chiamate nazionali.

L’offerta Illimitato prevede invece ogni mese un bundle formato da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati al prezzo di 7.99 euro al mese. In questo caso, dunque, sono inclusi gli SMS e i minuti sono illimitati verso tutti, non solo verso NTmobile. In più nell’offerta Illimitato sono inclusi anche minuti illimitati verso i numeri di rete fissa per tantissimi paesi esteri.

Entrambe le offerte hanno un costo di attivazione una tantum di 9.99 euro, che si deve sommare al costo del primo mese anticipato. C’è poi il piano Sim Only, il quale non prevede alcun bundle di SMS, dati o minuti (se non quelli illimitati verso le numerazioni NTmobile), ma si basa sulla tariffa a consumo, anche in questo caso con un costo di attivazione di 9.99 euro e senza canone mensile. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.