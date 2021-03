Ancora per qualche giorno, i clienti di Iliad potranno attivare la ricaricabile Flash 100. Questa promozione del provider francese si conferma una delle migliori tariffe di primavera. Gli utenti che scelgono di attivare una SIM con Iliad avranno accesso ad un pacchetto all inclusive che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS illimitati. Nella ricaricabile è anche inclusa a costo zero l’opzione 5G.

Iliad vira ancora sul low cost: le due offerte segrete di Marzo

La tariffa Flash 100 non è l’unica promozione in listino per i clienti di Iliad. Gli abbonati che optano per il gestore francese, infatti, potranno al tempo stesso attivare due ulteriori tariffe molto vantaggiose: la Giga 50 o la Giga 40.

I clienti che andranno ad attivare la Giga 50 potranno beneficiare di un’offerta consolidata con un prezzo fisso di 7,99 euro al mese. Per quanto concerne i consumi, tutti gli abbonati avranno accesso a chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con SMS illimitati e con la presenza di 50 Giga per la navigazione internet. Incluso nel pacchetto dei consumi, inoltre, gli utenti avranno anche 5 Giga per la connessione in roaming dai paesi dell’Unione Europea.

Sempre i clienti di Iliad come ulteriore alternativa alla Giga 50 potranno anche scegliere la Giga 40. La storica ricaricabile di Iliad prevede sempre un prezzo fisso e mensile pari a 6,99 euro. Il pacchetto dei consumi, in questo caso, prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS senza limiti e 40 Giga per la connessione internet. Inclusi anche in questo caso 4 Giga per il roaming.