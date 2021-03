Gli sconti Carrefour sono assolutamente ineguagliabili, integrano al proprio interno una miriade di prezzi bassi che permetteranno di accedere ad un buonissimo quantitativo di prodotti di fascia alta, senza essere minimamente costretti a pagare cifre particolarmente elevate.

Nel momento in cui volete approfittare delle promozioni Carrefour, dovete ad ogni modo sapere che sarete costretti ad affidarvi direttamente ai punti vendita sparsi per il territorio, non al sito ufficiale dell’azienda. In questo caso, infatti, gli acquisti non possono essere completati sfruttando l’e-commerce, sebbene comunque le scorte non appaiano essere particolarmente limitate. E’ presente il Tasso Zero, sarà possibile richiedere la rateizzazione senza interessi, con pagamento tramite il conto corrente, a patto che la spesa sia comunque di almeno 199 euro.

Carrefour: spendere poco è molto semplice

Alla base del volantino Carrefour troviamo uno smartphone decisamente interessante, e dalla qualità elevata, è l’Apple iPhone 11, il modello principe del biennio 2019/2020, oggi letteralmente surclassato dai nuovi iPhone 12. Proprio per questo motivo, in questo periodo gli utenti potranno acquistarlo spendendo solamente 679 euro, naturalmente per la versione no brand e con garanzia di 24 mesi.

Nell’eventualità in cui, invece, foste interessati ai prodotti Android, sappiate che potrete fare affidamento sui vari Motorola E7 Power, Xiaomi Redmi 9AT, Alcatel 1SE 2020, Xiaomi Redmi Note 9S, Samsung Galaxy A12, Samsung galaxy A51 o Alcatel 1B, pagandoli sempre meno di 229 euro.

I dettagli dell’ottima campagna promozionale resa disponibile da Carrefour, sono elencati poco sotto.