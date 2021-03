MediaWorld riesce a sorprendere tutti i consumatori, lanciando nel contempo una campagna promozionale decisamente interessate, e ricca di prezzi molto più bassi del normale. Intitolandola Muoviti Smart, parrebbe essere rivolta più che altro ai prodotti di mobilità, ma invece al suo interno si possono trovare innumerevoli sconti legati anche alla telefonia mobile.

Disponibile ufficialmente fino al 5 aprile 2021, tutti gli utenti possono accedere ai medesimi prezzi recandosi personalmente in negozio oppure collegandosi al sito ufficiale dell’azienda. Solo in questo caso, tuttavia, la spedizione presso il proprio domicilio è da ritenersi a pagamento, di conseguenza dovrete aggiungere una cifra che non supererà i 10 euro, rispetto a quanto effettivamente mostrato a schermo.

MediaWorld: grandissime occasioni per tutti

L’attenzione di MediaWorld pare essersi rivolta inizialmente verso i prodotti brandizzati Apple, qui infatti si possono scovare occasioni interessanti in merito all’acquisto di iPhone 11 Pro, in vendita a 879 euro, passando però anche per iPhone 11 a 699 euro e l’ultimo iPhone 12, il cui prezzo si aggira attorno agli 899 euro.

Nel caso in cui, invece, foste alla ricerca di soluzioni decisamente più economiche, potrete decidere di puntare dritti verso i vari Samsung Galaxy A20s, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi Note 9 Pro o anche un buonissimo samsung Galaxy A52.

Il volantino MediaWorld lo abbiamo inserito direttamente per voi nel nostro articolo, in modo da poter sfogliare dettagliatamente le varie pagine, e scoprire così ogni singolo prezzo attualmente disponibile.