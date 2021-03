Eccoci qui al nuovo appuntamento settimanale con il rilascio di giochi gratuiti su Epic Games. Questa settimana è il turno di Creature in the Well che fino alle ore 17 di giovedi prossimo, sarà disponibile per il download gratuito. Una volta trascorso il termine ultimo non potrà piu essere riscattato in alcun modo in maniera gratuita.

Si tratta di un titolo veramente interessante, che strizza l’occhio agli amanti dei giochi insoliti e caratterizzati da un gameplay unico nel loro genere. Ma scopriamone di più nel prossimo paragrafo!

Il titolo della settimana su Epic Games

Il titolo è in questione si chiama Creature in the Well, e rappresenta una commistione tra l’essenza del pinball con un gameplay in perfetto stile Diablo. Una narrazione adeguata accompagna invece un gameplay variegato e dai caratteri forti, con tantissime armi da scoprire e da usare nel corso dell’avventura. Un’avventura dalla durata tra le 4 e le 5 ore che vi accompagnerà in un percorso unico ne suo genere, che gli sviluppatori di Flight School hanno elaborato e pensato a fine 2019. Insomma, un gioco sicuramente da provare e da non perdersi durante questa quarantena, che vi aiuterà a passare qualche ora in maniera decisamente stravagante.

Per poter scaricare gratuitamente questi due titoli vi basterà recarvi sull’Epic Store con il vostro account (se non ne avete uno vi basterà crearlo, è facile e veloce), e riscattare i due giochi a 0,00€ l’uno direttamente nella pagina del negozio, dove sono in evidenza. Una possibilità incredibile che vi permetterà di giocare di due bei titoli a costo zero, grazie all’impegno di Epic, famosa ormai in questo settore.