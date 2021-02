Cyberpunk 2077, uno dei titoli del momento, uscito appena due mesi fa, il 10 dicembre 2020 è disponibile per l’acquisto ufficiale in sconto. Questo grazie alla famosa piattaforma per il mondo del gaming su PC, Epic Games. Infatti, nella giornata di oggi, per le 20.00 è prevista una diretta su Twitch con i nuovi sconti della piattaforma. Tra questi figura anche il GDR più famoso del momento.

Ecco come acquistarlo al miglior prezzo!

Il prezzo di listino di Cyberpunk 2077 è di 59,99€, ma ora grazie ai nuovi sconti disponibili su Epic Games può essere acquistato al prezzo scontato di 53,99€. 6€ di risparmio non sono molti, ma sono pur sempre qualcosa, soprattutto dopo così poco tempo dal suo rilascio ufficiale. Se volete acquistare Cyberpunk 2077 ad un prezzo ancora più scontato potete sempre rivolgervi al mercato secondario delle Key online, su siti come G2A, G2Play o Kinguin, per citarne alcuni. Qui è disponibile già da tempo ad un prezzo che oscilla intorno ai 30€ e che può risultare più appetibile per chi non intende acquistarlo attraverso i canali ufficiali.

Oltre a Cyberpunk 2077, ci sono altri titoli in sconto come ad esempio Red Dead Redemption 2, un altro capolavoro del settore, scontato a 40,19€ dai 59,99 € di listino. Anche Assassin’s Creed Valhalla può essere acquistato in sconto al prezzo scontato di 49,79€. Infine Immortals Fenyx Rising è a sua volta in sconto a 40,19€, dai 59,99€ di listino. Un buon momento per investire in uno di questi titoli tripla A del momento.

