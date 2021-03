Gli sconti pensati da Comet per tutti gli utenti italiani sono decisamente più bassi del normale, permettono ad ognuno di noi di risparmiare molto più del previsto, godendo nel contempo dei prodotti maggiormente desiderati nel periodo corrente.

Il volantino acquisisce punti prima di tutto grazie alla sua versatilità, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati in ogni negozio in Italia, ma anche online sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che opteranno per un ordine dal divano di casa, devono comunque sapere che la spedizione presso il domicilio sarà sempre gratis nel momento in cui la spesa sarà superiore ai 49 euro.

Comet: tutte le offerte portano grandi sconti

Il volantino Comet è un vastissimo carnet di offerte, in grado di toccare tutte le fasce di prezzo, senza differenze o limitazioni di alcun tipo. I top di gamma, oltre ai più recenti Xiaomi Mi 11, Oppo Find X3 Pro e similari, sono perfettamente rappresentati da Xiaomi Mi 10T Pro, un best buy assoluto al prezzo di 499 euro, Vivo X51 5G e LG Velvet.

Menzione speciale per i prodotti Apple, in questo caso sono acquistabili iPhone 11 Pro, al prezzo di 849 euro, riuscendo anche a mettere le mani su iPhone 11 con una spesa di 639 euro, oppure il top di gamma del 2021, quale è iPhone 12, a 869 euro.

Tutti gli altri sconti del volantino Comet sono riassunti nel dettaglio nelle pagine che abbiamo integrato nel nostro articolo.