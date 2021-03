Prezzi bassi e grandissimi sconti per tutti gli utenti che vorranno recarsi da Carrefour nei prossimi giorni, in questo periodo sono infatti disponibili svariate offerte molto interessanti, anche applicate su prodotti complessivamente di fascia alta.

Risparmiare con Carrefour è decisamente più semplice di quanto avreste mai immaginato, l’unica limitazione del volantino corrente riguarda chiaramente la disponibilità esclusiva presso i negozi sparsi per il territorio; ciò sta a significare che gli acquisti non saranno effettuabili online sul sito ufficiale, sebbene comunque sia disponibile il Tasso Zero, con pagamento rateizzato addebitato direttamente sul conto corrente, richiedibile nel momento in cui si spenderanno più di 199 euro.

Carrefour: quanti sconti per gli utenti

La spesa da Carrefour è davvero ridotta ai minimi termini, anche sui top di gamma di casa Apple; in particolare l’utente avrà la possibilità di acquistare un ottimo iPhone 11, lanciato sul mercato nel biennio 2019/2020, pagandolo un prezzo relativamente ridotto, infatti saranno necessari 679 euro per il suo acquisto definitivo, in versione no brand con garanzia legale di 24 mesi.

Coloro che invece vorranno avvicinarsi al mondo Android, troveranno pane per i propri denti nella fascia medio-bassa del segmento, in particolare sarà possibile acquistare i vari Xiaomi Redmi Note 9S, Alcatel 1 SE 2020, Motorola E6s, Motorola E7 Power, Samsung Galaxy A51, Galaxy A12 o Alcatel 1B.

Maggiori informazioni in merito alla campagna promozionale di Carrefour, sono effettivamente disponibili nelle pagine che potete trovare elencate nell’articolo, in particolare come galleria fotografica.