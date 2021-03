Le occasioni attivate da Bennet in ogni suo punto vendita, possono davvero lasciare di stucco gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto relativamente economico, in grado ugualmente di garantire discrete prestazioni generali, richiedendo ovviamente un esborso non elevato.

Come al solito, tutti i prezzi e gli sconti che andremo ad elencarvi, sono da considerarsi validi solo nei negozi fisici dislocati per il territorio nazionale, non sono attivi online sul sito dell’azienda. In parallelo è comunque presente il solito Tasso Zero, con possibilità di pagare a rate fisse senza interessi, nel momento in cui si superano i 199 euro di spesa effettivi (previa approvazione).

Bennet: le occasioni lasciano a bocca aperta

Il miglior sconto dell’intero volantino Bennet è rappresentato dall’Apple iPhone 12 Mini, uno smartphone da poco lanciato sul mercato nazionale, e rappresentante la versione più economica dell’ultima serie Apple iPhone 12. Oggi può essere acquistato, con 128GB di memoria interna, alla modica cifra di 769 euro.

Non mancano anche sconti mirati sui prodotti con sistema operativo Android, sebbene siano più economici e dalle prestazioni inferiori rispetto al precedente, in particolare parliamo del trittico brandizzato Samsung, quali sono galaxy A71, galaxy A20s e Galaxy A31, tutti disponibili all’acquisto con una spesa inferiore ai 300 euro.

