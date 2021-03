Da Gossip Girl a Pretty Little Liars, fino ad arrivare a You, Pen Badgley ha dato sempre prova della sua versatilità fattoriale e venendo particolarmente apprezzato dal pubblico femminile.

Proprio con la serie arrivata su Netflix, l’attore ha conquistato tutti e i fan sono in trepidante attesa della terza stagione. Ecco cosa sappiamo.

You su Netflix, tutto sui nuovi episodi della serie TV

C’è molta carne al fuoco dopo quanto accaduto nella seconda a seguito del trasferimento di Joe Goldberg, nome del protagonista, da New York a Los Angeles.

Le riprese sono ancora in corso e, a causa dell’emergenza COVID, non si conosce una precisa finestra di lancio. La terza stagione, composta da 10 episodi, potrebbe dunque arrivare entro la fine dell’anno o al massimo agli inizi del 2022.

Sappiamo però una cosa: sarà basata sul romanzo di Caroline Kepnes, in uscita il 6 aprile. Se non volete spoiler sull’arco narrativo dei personaggi, dunque, il consiglio è quello di rimandare la lettura al post visione dello show, magari per fare dei confronti.

You è stata una serie alquanto controversa, che ha descritto una tematica difficile come quella dello stalking, ma gli ascolti sono sempre stati ingenti.

Proprio per questo lo stato della California ha messo sul tavolo oltre 7 milioni di dollari di tax credit per realizzare la terza stagione.

Nei nuovi episodi faranno il loro ingresso in scena anche attori provenienti da altre serie TV come NCIS New Orleans e Animal Kingdom. Insomma, una varietà di generi che sicuramente non stancherà i fan.