Pochi giorni fà è arrivata la notizia che tutti stavano aspettando. Netflix, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato di aver investito ben 7 milioni di dollari per portare sul piccolo schermo la terza stagione di You. Nonostante la notizia possa suonare molto strana, in realtà non c’è nulla di cui meravigliarsi poiché, come ben sappiamo, già da diverso tempo la produttrice Sera Gamble aveva espresso il suo parere positivo a riguardo: “Vi dirò, abbiamo un’idea per la terza stagione così esaltante che nella writers’ room se ne parla ogni giorno. Tengo le dita incrociate… spero avremo la possibilità di continuare a fare questa serie.”

Ad oggi, purtroppo, non ci sono notizie rilevanti a riguardo ma, con ogni probabilità, la terza season di You potrebbe arrivare su Netflix entro la fine del 2021. A tal proposito, dunque, scopriamo di seguito tutti i dettagli sul cast.

YOU: ecco tutti i nuovi personaggi della terza stagione

Nonostante non ci siano notizie rilevanti in merito alla data di rilascio, da alcuni giorni è stato annunciato ufficialmente l’intero cast della terza stagione di You. Molteplici dunque i personaggi che faranno ritorno all’interno dello show come Jenna Ortega, nei panni di Ellie, Adwin Brown che interpreta il ruolo di Calvin, Robin Lord Taylor è Will, Marielle Scott nei panni di Lucy, Melanie Field interpreta Sunrise, Charlie Barnett è Gabe e Danny Vasquez nelle vesti di Fincher.

All’interno della nuova stagione, però, ci sarà spazio anche per dei volti nuovi: