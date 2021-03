Un paio di giorni fa, POCO ha confermato in un tweet il lancio di POCO X3 Pro in India il 30 marzo. Tuttavia, POCO non ha rivelato esplicitamente il nome dello smartphone. Ora, in un nuovo sviluppo, é stato condiviso un video teaser che ha confermato che il prossimo smartphone di punta arriverà con Gorilla Glass 6.

Nonostante questa rivelazione, non é stato rivelato il nome dello smartphone di punta. Tuttavia, sappiamo che questo dispositivo arriverà il 30 marzo. La protezione Gorilla Glass 6 è in grado di sopportare fino a 28 kg di pressione. È molto più forte del predecessore. Il resto dei dettagli del prossimo POCO X3 Pro come il chipset, i sensori della fotocamera, le dimensioni del display e la capacità della batteria rimangono sconosciuti al momento.

POCO X3 Pro arriverá prima in India alla fine di marzo

Il POCO X3 Pro dovrebbe includere un display LCD da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz ed una batteria da 5160 mAh con ricarica rapida da 33 W. La fotocamera principale dovrebbe essere di 48 MP ed i sensori dovrebbero essere un ultrawide da 13 MP e sensori macro e di profondità da 2 MP.

Il chipset incluso nello smartphone rimane un mistero in questo momento. Alcuni rapporti indicano uno Snapdragon 855+, mentre altri parlano di uno Snapdragon 860 inedito. Una cosa che sappiamo é che il POCO X3 Pro avrà un chipset migliore dello Snapdragon 732G.

Un recente rapporto di 91Mobiles ha rivelato che lo smartphone sarà disponibile in due varianti di archiviazione. Il modello base avrà 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La variante più avanzata comprenderà 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Lo smartphone sarà disponibile in tre colorazioni: nero, blu e bronzo. Il POCO X3 Pro dovrebbe avere un prezzo di partenza vicino a INR 21.000 in India, cioé circa € 240.