A settembre è arrivato in Italia Poco X3, un dispositivo di fascia media che come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione ha molto da offrire, soprattutto considerando il prezzo contenuto.

Ora sappiamo che c’è in rampa di lancio anche un Poco X3 Pro, come emerge dalla certificazione FCC che ha appena ricevuto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Poco X3 Pro arriverà a breve

Gli indizi di un lancio imminente ci sono tutti: mancano però indicazioni significative sull’hardware che troveremo. Già Poco X3 si distingueva per un ventaglio di caratteristiche notevole: schermo con refresh rate a 120 Hz, NFC, 6 GB di RAM LPDDR4x, SoC Snapdragon 732G che pur non essendo una soluzione di vertice offre ottime prestazioni e quello spunto in più per il gaming. E allora come e dove può migliorare Poco X3 Pro?.

I margini ci sono, e la prima cosa che viene in mente è la connettività 5G: dalle certificazioni però emerge che anche questo modello sarà 4G (non escludiamo comunque che possa arrivare pure una variante compatibile con le reti di ultima generazione). Ovviamente non mancherà l’NFC, come sul modello base.

Possiamo quindi immaginare un comparto fotografico migliorato e caratteristiche hardware ritoccate verso l’alto. Circa un possibile incremento della diagonale del display, bisogna tenere conto che già lo schermo di Poco X3 non scherza con i suoi 6,67 pollici. Il design poi potrebbe cambiare, magari con un’estetica più raffinata. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale, che non dovrebbe essere lontana.