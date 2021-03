Sono immagini mozzafiato quelle che sono state riprese durante un’eruzione vulcanica. Si tratta di quella che ha risvegliato il vulcano Fagradalsfjall in Islanda. Sono stati un drone e il suo pilota oltre a un fotografo tanto bravo quanto coraggioso a registrare le immagini da pochi metri.

Queste foto e questi video ci stanno regalando un’eruzione vulcanica da un punto di vista mai visto prima d’ora. Il tutto realizzato proprio durante l’attività del vulcano Fagradalsfjall in Islanda. Ecco i dettagli di questa spettacolare avventura degna di Oscar.

La prima eruzione vulcanica vista così da vicino arriva dall’Islanda grazie a un drone

Si chiama Bjorn Steinbekk, nome noto agli esperti del settore, il proprietario e pilota del drone che ha eseguito le riprese uniche nel suo genere dell’eruzione vulcanica di Fagradalsfjall. Ovviamente tutto ciò è stato possibile anche per la natura del vulcano stesso e della sua attività.

Infatti Fagradalsfjall non è un vulcano come tutti. Non ha la tipica forma dell’Etna o del Vesuvio, ma è una valle piuttosto collinare. Di conseguenza anche l’eruzione vulcanica non si è manifestata nelle sue classiche esplosioni di lava stile fuochi d’artificio. Al contrario si tratta di una fessura apertasi nel terreno e che è stata ripresa dal drone.

Si possono vedere tutte le registrazioni sulla sua pagina ufficiale di Facebook. Chissà come sarebbero venute se avesse usato il nuovo super drone DJI FPV. Non mancano nemmeno alcune foto eccezionali scattate dal fotografo Iurie Belegurschi di cui vi proponiamo quella che per noi è tra le più emozionanti.

Nessun pericolo, per ora l’evento non desta preoccupazioni

Le autorità a seguito dell’eruzione vulcanica di Fagradalsfjall hanno chiuso la zona alle visite. Tuttavia l’attività di questo bestione non desta preoccupazioni in merito anche alle sostanze emesse nell’aria causate dalla fuoriuscita di lava e magma.

Chi è appassionato di vulcani ed eruzioni vulcaniche può seguirla in diretta gentilmente concessa online a questo sito web da un emittente televisivo islandese. Ovviamente fino a quando la sua attività non finirà e Fagradalsfjall tornerà a dormire. Vi assicuriamo comunque che ne vale la pena e le immagini dal vivo sono davvero suggestive.