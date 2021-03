Si chiama FPV System il nuovo drone di DJI. Avete detto drone? In realtà questo è una vera furia che può raggiungere i 140 chilometri orari. Le sue riprese sono uniche al mondo, nessun altro drone è in grado di realizzarle così. Ecco tutti i dettagli di quello che diventerà il bestseller degli aeromobili a pilotaggio remoto.

Perché DJI FPV System è davvero esagerato

Non è un drone con guida in prima persona e non è nemmeno uno di quelli per registrare video e scattare foto. DJI FPV System è tutti e due messi insieme in un mix esplosivo esagerato.

DJI FPV System si pilota indossando un visore che proietta l’utente all’interno dell’aeromobile. E fin qui tutto ok se non fosse che è anche in grado di effettuare riprese ad altissima soluzione in 4K.

Tutto ciò potrebbe anche bastar, ma questo drone può anche raggiungere i 140 chilometri orari. Perfetto, meglio di così non si può. E se DJI FPV System potesse raggiungere i 100 km/h in soli 2 secondi, sarebbe troppo vero? Invece è proprio così. Questo drone è davvero una furia, è esagerato. Non solo è capace di emozionare mentre si pilota, ma anche guardando ogni singolo frame delle sue riprese.

DJI FPV System offre 3 modalità di guida per soddisfare tutte le esigenze. Quella “Normale” che attiva tutti i sensori utili per avvisare gli ostacoli oltre a garantire le caratteristiche comuni negli altri droni. Insomma questa opzione è adatta per chi non è un pilota esperto.

Quelli più esperti possono scegliere la modalità “Manuale“. In pratica i sensori e le funzioni di stazionamento del DJI FPV vengono completamente disabilitate. In questo caso è tutto nelle mani di chi lo sta pilotando e servono esperienza e capacità per evitare al drone ostacoli e potenziali pericoli.

Infine DJI FPV System offre anche una modalità “Sport” che si trova a metà tra le altre due. In sostanza offre mix capace di regalare forti emozioni e riprese mozzafiato senza però rinunciare alla sicurezza.

Quanto costa questo drone

DJI FPV System è in vendita ad un prezzo base di 1.349 euro. Include il drone FPV, una batteria, il radio comando, il visore V2. In aggiunta si possono acquistare anche due batterie e la stazione di ricarica a 279 euro in più. Il DJI FPV System offre anche un radio comando opzionale da affiancare a quello ufficiale. Il Motion Stick va acquistato separatamente e costa 149 euro.